Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Ильинка в ДНР

Российская армия заняла поселок Ильинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Центр». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии в районе донецких Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки. Кроме того, отражены 12 контратак украинских формирований.

По данным Минобороны, всего за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 390 военнослужащих, боевую бронемашину «Казак», два автомобиля, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30, одну «Мста-Б» и произведенную в США М777.

Ранее, 1 ноября, о взятии Ильинки сообщал военкор Юрий Котенок. Однако тогда эта информация не получила официального подтверждения.

19 ноября сообщалось, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль село Новоселидовку ДНР, а также нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Леонидовка, Гродовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Миролюбовка и Белицкое,