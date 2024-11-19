Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 19 ноября 2024Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Новоселидовка в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Центр».

Помимо того, российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Леонидовка, Гродовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Миролюбовка, Белицкое, а также отразили шесть контратак противника.

«ВСУ потеряли более 310-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира"», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Тогда бойцам также удалось нанести поражение четырем украинским бригадам около населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

      Анестезиолог решил вылечить бессонницу своей девушки анестетиком и ошибся в расчетах

      ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом свыше миллиарда рублей

      Генсек НАТО призвал не ограничивать использование Украиной оружия

      Экс-тренер сборной Казахстана поговорит с назвавшим команду бесхозной Черчесовым

      Apple пригрозила удалить данные пользователей старых iPhone

      Из-за оттока мигрантов жительниц российского региона призвали рожать сварщиков и маляров

      Минобороны России продолжило наносить удары по украинской энергетике

      В Кремле раскрыли условия для мирного диалога с США

      В Кремле заявили об открытости к инициативам по решению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше