Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Новоселидовка в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Центр».

Помимо того, российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Леонидовка, Гродовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Миролюбовка, Белицкое, а также отразили шесть контратак противника.

«ВСУ потеряли более 310-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира"», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Тогда бойцам также удалось нанести поражение четырем украинским бригадам около населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка.