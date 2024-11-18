Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Новоалексеевки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоалексеевка в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Участие в боях за село в Донецкой народной республике (ДНР) принимали военнослужащие из группировки войск «Центр». Им также удалось нанести поражение четырем украинским бригадам около населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 500 бойцов, бронетранспортер М113, американскую гаубицу М-777, польскую артиллерийскую установку Krab и две противотанковые пушки «Рапира».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продвигаются на красноармейском направлении в регионе. На данный момент, уточнил он, бои с Вооруженными силами Украины идут западнее Селидова.