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17:49, 1 ноября 2024Бывший СССР

Котенок сообщил о взятии ВС России двух населенных пунктов в ДНР

Котенок: российские военные взяли Ильинку и Степановку к северу от Курахово
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По предварительной информации, российские военные взяли населенные пункты Ильинка и Степановка к северу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, Ильинка и Степановка освобождены Русской Армией в рамках продвижения ВС РФ к северу от Курахово», — написал он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что российские войска смогут взять в клещи город Курахово. По его словам, украинские военные будут вынуждены отступить из населенного пункта, в то время как российские войска ведут успешное наступление на южнодонецком направлении.

30 октября украинское издание «Страна.ua» также сообщило, что подразделения армии России продолжают приближаться к Курахово с юго-запада, угрожая отрезать город от главной трассы и оставляя гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) без боеприпасов и продовольствия. Отмечается, что выйти к трассе российские военные могут через село Константинополь в ДНР.

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