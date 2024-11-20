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13:42, 20 ноября 2024Экономика

В России разработают меры поддержки стройотрасли

Хуснуллин: власти России разрабатывают меры поддержки стройотрасли
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Власти России разрабатывают пакет мер для поддержки строительной отрасли. В том числе они будут направлены на создание альтернативных механизмов финансирования проектов, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Думаю, мы найдем компромиссные варианты, как максимально сохранить отрасль», — заявил Хуснуллин. Он отметил, что среди прочего предложит Госдуме и Совету Федерации ввести законодательное право застройщиков на рассрочку. Кроме того, сейчас прорабатывается тема ссудо-сберегательных касс.

Вице-премьер добавил, что также ведется работа над сокращением инвестиционно-строительного цикла и увеличением градостроительного потенциала в стране, который планируется нарастить в два раза. Часть предложений кабмина будет направлена на создание и продление антикризисных мер для стройотрасли, запущенных в пандемию.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими. Он обвинил девелоперов в том, что за последние годы они взвинтили цены на жилье вдвое.

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