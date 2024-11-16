В Госдуме назвали российских застройщиков обнаглевшими

Депутат Аксаков: взвинтившие цены на жилье застройщики в России обнаглели

Российские застройщики, за последние годы взвинтившие цены на жилье в два раза, обнаглели, однако жизнь заставит их образумиться, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится», — заявил депутат.

Парламентарий уверен, что с течением времени «жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заметил, что некоторые российские девелоперы могут обанкротиться, однако власти попытаются этого не допустить.

Также в ноябре на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что сложившиеся представления о том, что российские застройщики имеют некий запас прочности за счет хорошего роста прибыли прошлых лет и способны пережить нынешние сложные времена, лишены оснований.