В России создали IT-помощника для нейрохирургов

Нижегородские ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создали IT-помощника для нейрохирургов. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).
Российские специалисты разработали метод, упрощающий и ускоряющий маркировку и анализ рентгеновских снимков позвоночника. Изобретение, основанное на искусственном интеллекте, может автоматически маркировать изображения.
При этом врачи могут следить за работой приложения и при необходимости корректировать информацию. В настоящее время инновационная разработка проходит тестирование, в котором принимают участие хирурги.
Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) нашли новый способ прогнозировать развитие рака щитовидной железы. Новый метод также затрагивает использование искусственного интеллекта.