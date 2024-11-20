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19:00, 20 ноября 2024Моя страна

В России создали IT-помощника для нейрохирургов

«МК»: в России создали приложение, ускоряющее маркировку рентгеновских снимков
Мария Винар

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нижегородские ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создали IT-помощника для нейрохирургов. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Российские специалисты разработали метод, упрощающий и ускоряющий маркировку и анализ рентгеновских снимков позвоночника. Изобретение, основанное на искусственном интеллекте, может автоматически маркировать изображения.

При этом врачи могут следить за работой приложения и при необходимости корректировать информацию. В настоящее время инновационная разработка проходит тестирование, в котором принимают участие хирурги.

Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) нашли новый способ прогнозировать развитие рака щитовидной железы. Новый метод также затрагивает использование искусственного интеллекта.

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