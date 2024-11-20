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22:32, 20 ноября 2024Россия

В России заявили о движении Молдавии «по пути Украины»

Профессор Харитонова: Молдавия продолжает движение «по пути Украины»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Нового тренда в политической ситуации в Молдавии нет, она продолжает идти по пути Украины. Такое мнение выразила профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Наталья Харитонова, передает ТАСС.

«Ну и, разумеется, фигура [действующего президента Молдавии] не самостоятельная, естественно, что это "посадник" — она выполняет чужую волю, игнорируя при этом национальные интересы молдаван», — считает эксперт.

Она добавила, что лидер Молдавии Майя Санду в 2020 году, приходя к власти впервые, провозглашала совершенно иные лозунги. При этом она ничего не выполнила из своих обещаний. «Она ни разу не отчиталась за четыре года о проделанной работе на посту президента», — отметила эксперт.

Ранее после выборов президента глава республики Майя Санду заявила о катастрофической ситуации из-за коррупции на выборах и подкупа избирателей. «В избирательной кампании правоохранители должны выявить и наказать всех, кто вовлечен в этой сфере», — заявила она.

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