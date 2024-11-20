В российском регионе подростку выстрелили в лицо из ракетницы

В Кирове подростку выстрелили в лицо из ракетницы

В Кирове подростку выстрелили в лицо из ракетницы. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, конфликт произошел днем 19 ноября. 17-летний студент Константин шел со своим братом Степаном по улице Красина. В этот момент к ним подошел 18-летний Сурик, который вел себя агрессивно. После того как он прошел мимо них, он неожиданно остановился и окрикнул братьев «Эй пацаны, вы че, неформалы?»

Парни спокойно возразили, но ответ Сурику не понравился, и он продолжил задавать вопросы про их внешность. После этого он спросил, почему Костя улыбается, и ударил по козырьку его кепки. Со слов Константина, даже после этого молодые люди пытались уйти от конфликта. Однако когда пострадавший начал подходить ближе и спрашивать про наушники, Костя выстрели из ракетницы, которая была у него в кармане. Патрон попал в глаз, а парни убежали с места происшествия.

Потерпевший был доставлен в больницу. У него диагностирован перелом лицевых костей и контузия глазного яблока. Полицейские задержали подозреваемых.

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