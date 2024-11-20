В российской школе произошло массовое отравление

Роспотребнадзор: в школе Канска Красноярского края отравились 25 человек

В школе №15 в Канске Красноярского края отравились 25 человек. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«По факту регистрации случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди 25 учеников и работников школы №15 города Канска управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование», — пояснили в пресс-службе.

На данный момент госпитализировали 21 человека, среди которых 19 учеников, преподаватель и работник учреждения. Школу переведут на дистанционный формат обучения.

Специалисты Роспотребнадзора работают над установлением причинно-следственной связи заболевания, а также обследуют сотрудников учебного учреждения, связанных с приготовлением и раздачей пищи.

Ранее стало известно о массовом отравлении в московской школе №1512. Из 30 обратившихся в поликлинику детей помощь оказали всем амбулаторно, госпитализированных нет. У всех заболевших выявили РНК норовируса второго типа.