Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 18 ноября 2024Россия

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в школе Москвы

Роспотребнадзор провел расследование массового отравления в школе №1512 Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением в московской школе №1512. Об этом говорится в комментарии службы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора специалисты столичного управления ведомства незамедлительно провели эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией нескольких случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) в школе №1512 Москвы», — говорится в сообщении.

Из 30 обратившихся в поликлинику детей помощь оказали всем амбулаторно, госпитализированных нет. У всех заболевших выявили РНК норовируса второго типа. На данный момент взятые образцы исследуют в лабораторном центре.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об отравлении почти 50 детей в московской школе. Отмечалось, что заражение норовирусом произошло через воду в кулере. По словам родителей, учащиеся стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе. Затем появилась информация о приостановке учебной деятельности в учреждении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше