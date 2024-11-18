Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в школе Москвы

Роспотребнадзор провел расследование массового отравления в школе №1512 Москвы

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением в московской школе №1512. Об этом говорится в комментарии службы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора специалисты столичного управления ведомства незамедлительно провели эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией нескольких случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) в школе №1512 Москвы», — говорится в сообщении.

Из 30 обратившихся в поликлинику детей помощь оказали всем амбулаторно, госпитализированных нет. У всех заболевших выявили РНК норовируса второго типа. На данный момент взятые образцы исследуют в лабораторном центре.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об отравлении почти 50 детей в московской школе. Отмечалось, что заражение норовирусом произошло через воду в кулере. По словам родителей, учащиеся стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе. Затем появилась информация о приостановке учебной деятельности в учреждении.