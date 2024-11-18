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15:07, 18 ноября 2024Россия

В Москве закрыли школу с почти полусотней отравившихся детей

Роспотребнадзор остановил работу школы в Москве, где отравились почти 50 детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве, где отравились почти 50 детей. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Елена Дегтярева, чей комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — говорится в сообщении.

У заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение. На данный момент специалисты выясняют причины и условия возникновения вспышки инфекции.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об отравлении почти 50 детей в московской школе. Отмечалось, что заражение норовирусом произошло через воду в кулере. По словам родителей, учащиеся стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе.

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