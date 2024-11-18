В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе

Mash: в московской школе №1512 около полусотни детей отравились водой из кулера

В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе №1512. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в каждом классе выявили как минимум по одному зараженному норовирусом. Руководство закрыло учебное учреждение на карантин.

Родители отметили, что учащиеся стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе. Педагоги никаких мер, по словам взрослых, не предпринимали. Спустя некоторое время у детей появились признаки отравления — у некоторых учеников появилась тошнота и открылась диарея.

Школьники рассказали, что в кулере была вода со специфическим вкусом. Взрослые уверены, что в школе не проверили качество продукции.

Родители обратились в столичную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Чите школьники массово отравились бесплатным обедом на Вахте памяти.