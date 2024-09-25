Российские школьники массово отравились после бесплатного обеда на Вахте памяти

В Чите школьники массово отравились после бесплатного обеда на Вахте памяти

В Чите начали расследовать массовое отравление школьников, которые несли Вахту памяти на Посту №1 и в это время почувствовали недомогание. Об этом сообщил портал Chita.ru.

По предварительным данным, десять российских школьников пожаловались на ухудшение самочувствия после бесплатного обеда.

Представители городской прокуратуры организовали проверку по факту случившегося, сотрудники Роспотребнадзор начали эпидемиологическое расследование. В общей сложности в почетном карауле стоял 31 ребенок из читинской школы № 50.

Пресс-секретарь местного комитета образования Гэсэр Раднаев заявил, что всем пострадавшим детям оказали медицинскую помощь, но госпитализация никому из них не потребовалась. Сейчас состояние всех отравившихся оценивается как удовлетворительное.

В компании «Мед Вкус Консталтинг», поставлявшей питание школьникам, объявили, что те же самые блюда были отправлены в медицинские учреждения Читы, и жалоб на качество продуктов оттуда не поступало.

Ранее сообщалось, что в Туве 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.