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15:47, 20 ноября 2024Россия

В российской школе шкаф упал на учеников и порезал осколками подростка

В Красноярске в классе школы шкаф упал на учеников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярске в классе школы шкаф упал на учеников и порезал осколками подростка, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, шкаф держался на металлических трубах, прикрепленных к стене, которые сорвались. В этот момент в классе на перемене находились несколько девятиклассников. От удара из шкафа выпала стеклянная дверь, разбилась и осколком стекла повредила руку одного из учеников. Приехавшие по вызову медики скорой помощи сделали ему перевязку.

Со слов представителя управления образования администрации российского города, обучающиеся сами уронили прикрепленный к стене шкаф.

«Образовательной организацией ведется служебное расследование по выяснению причин произошедшего. Проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними о правилах поведения на переменах», — заявили в управлении образования.

Ранее в Томске двух детей увезли на скорой после инцидента с дверью и учителем в школе. Сообщалось, что один из школьников бежал по коридору и наткнулся на открытую учителем дверь — мальчик серьезно порезал руку об ручку. Увидев оставленный пострадавшим кровавый след на полу, второй школьник упал в обморок и сломал ухо.

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