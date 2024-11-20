В российской школе шкаф упал на учеников и порезал осколками подростка

В Красноярске в классе школы шкаф упал на учеников

В Красноярске в классе школы шкаф упал на учеников и порезал осколками подростка, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, шкаф держался на металлических трубах, прикрепленных к стене, которые сорвались. В этот момент в классе на перемене находились несколько девятиклассников. От удара из шкафа выпала стеклянная дверь, разбилась и осколком стекла повредила руку одного из учеников. Приехавшие по вызову медики скорой помощи сделали ему перевязку.

Со слов представителя управления образования администрации российского города, обучающиеся сами уронили прикрепленный к стене шкаф.

«Образовательной организацией ведется служебное расследование по выяснению причин произошедшего. Проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними о правилах поведения на переменах», — заявили в управлении образования.

Ранее в Томске двух детей увезли на скорой после инцидента с дверью и учителем в школе. Сообщалось, что один из школьников бежал по коридору и наткнулся на открытую учителем дверь — мальчик серьезно порезал руку об ручку. Увидев оставленный пострадавшим кровавый след на полу, второй школьник упал в обморок и сломал ухо.