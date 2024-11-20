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16:08, 20 ноября 2024Мир

В США понадеялись на улучшение ситуации с Россией из-за победы Трампа

Экс-аналитик Пентагона Малуф: Трамп может наладить отношения с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может наладить отношения с Россией и снизить градус напряженности в ситуации вокруг нее. Об этом заявил экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф на форуме «Диалог о фейках», передает ТАСС.

«Сейчас Дональд Трамп снова станет президентом. Поскольку нарратив уже будет другой, то, может быть, он будет открыт к решению проблем, в том числе связанных с Россией, и смягчит, разрешит кризисы, которые мы сейчас наблюдаем», — рассказал военный аналитик.

Малуф также добавил, что средства массовой информации стремятся производить как можно большее количество фейков о Трампе и его якобы в связях с Россией. В частности, он вспомнил о предвыборной гонке 2016 года, когда была впервые затронута эта тема.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что американские аналитики и конгрессмены сочли пророссийской позицию кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард. В материале сообщается, что в 2017 году Габбард совершила поездку в Сирию. Этот визит также вызвал у американских конгрессменов скептицизм по отношению к кандидату на пост главы разведки. Кроме того, аналитики называют позицию Габбард «дружественной Москве».

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