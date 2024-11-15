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10:36, 15 ноября 2024Мир

В США возникли опасения из-за позиции кандидата на пост главы разведки по Украине

WP: в США позицию кандидата на пост главы разведки Габбард сочли пророссийской
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Jeenah Moon / Reuters

В США аналитики и конгрессмены сочли пророссийской позицию кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, среди членов Конгресса США возникли опасения из-за позиции Габбард по украинскому конфликту. В публикации приводится ее высказывание о том, что боевые действия можно было предотвратить, если бы США и Североатлантический альянс «просто признали законные опасения России по поводу безопасности в связи с [возможным] вступлением Украины в НАТО».

В материале сообщается, что в 2017 году Габбард совершила поездку в Сирию. Этот визит также вызвал у американских конгрессменов скептицизм по отношению к кандидату на пост главы разведки. Кроме того, аналитики называют позицию Габбард «дружественной Москве».

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял Габбард в работе на Кремль. Ее также обнаружили в базе украинского сайта «Миротворец», куда создатели портала вносят тех, кто, по их мнению, представляет опасность для Украины.

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