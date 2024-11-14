Кандидата на пост главы разведки США Тулси Габбард обвиняли в работе на РФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял в работе на Кремль выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард. Об этом напомнило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что украинский Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО критиковал Габбард в 2022 году. Как было сказано в заявлении ведомства, она несколько лет работала на иностранную аудиторию «за деньги Кремля».

Кроме того, в сообщении СНБО утверждалось, что Габбард «неоднократно обвиняли в связях» с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский Совбез также заявлял, что она якобы дезинформировала мировое сообщество о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях на территории республики.

Ранее стало известно, что выдвинутый Трампом кандидат на пост главы Минюста и генпрокурора конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России». По его словам, полуостров никогда не перестанет быть частью РФ.