Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 14 ноября 2024Бывший СССР

Кандидата на пост главы разведки США обвинили в работе на Кремль

Кандидата на пост главы разведки США Тулси Габбард обвиняли в работе на РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял в работе на Кремль выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард. Об этом напомнило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что украинский Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО критиковал Габбард в 2022 году. Как было сказано в заявлении ведомства, она несколько лет работала на иностранную аудиторию «за деньги Кремля».

Кроме того, в сообщении СНБО утверждалось, что Габбард «неоднократно обвиняли в связях» с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский Совбез также заявлял, что она якобы дезинформировала мировое сообщество о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях на территории республики.

Ранее стало известно, что выдвинутый Трампом кандидат на пост главы Минюста и генпрокурора конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России». По его словам, полуостров никогда не перестанет быть частью РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

      В Минюсте США оказались ошеломлены идеей Трампа

      В США покупателя российского Су-57 представили «интернет-подружкой из Канады»

      Финансовый аналитик призвал россиян не экономить

      Россиянин купил иномарку и неожиданно обнаружил в ней экзотического пассажира

      «Будут найдены и ликвидированы». В России пообещали ответ на сотрудничество разведки Украины с террористами в Сирии

      На Украине захотели предложить США частичную замену военного контингента в Европе

      Самый скандальный украинский дипломат пообещал покончить с собой

      Су-34 сбросил ФАБы с УМПК на бронетехнику ВСУ в Курской области и попал на видео

      Пашинян заявил о желании жителей Армении избавиться от государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше