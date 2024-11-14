Кандидат Трампа на пост генпрокурора Гетц заявлял, что Украина не вернет Крым

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы Минюста и генпрокурора конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России». Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2024 года в ходе слушаний в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона Гетц спросил у помощницы главы военного ведомства о том, какие в демократической администрации видят условия для «стратегического поражения» Москвы. Также он поинтересовался, нужно ли для этого «исключить Крым из состава России». Гетц также подчеркнул, что полуостров никогда не перестанет быть частью России. По его словам, если такая цель имеется, то она «недостижима».

Кроме того, номинированная на пост директора национальной разведки Тулси Габбард признавала, что Соединенные Штаты под руководством демократов ведут прокси-войну с Россией. В июле 2023 года она заявляла, что политика президента США Байдена толкает страну на грань ядерного столкновения.

Ранее сообщалось, что переходная команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть отправлены в отставку после инаугурации политика.