Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:02, 14 ноября 2024Мир

Кандидат Трампа на пост генпрокурора заявлял о невозможности вернуть Крым Украине

Кандидат Трампа на пост генпрокурора Гетц заявлял, что Украина не вернет Крым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы Минюста и генпрокурора конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России». Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2024 года в ходе слушаний в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона Гетц спросил у помощницы главы военного ведомства о том, какие в демократической администрации видят условия для «стратегического поражения» Москвы. Также он поинтересовался, нужно ли для этого «исключить Крым из состава России». Гетц также подчеркнул, что полуостров никогда не перестанет быть частью России. По его словам, если такая цель имеется, то она «недостижима».

Кроме того, номинированная на пост директора национальной разведки Тулси Габбард признавала, что Соединенные Штаты под руководством демократов ведут прокси-войну с Россией. В июле 2023 года она заявляла, что политика президента США Байдена толкает страну на грань ядерного столкновения.

Ранее сообщалось, что переходная команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть отправлены в отставку после инаугурации политика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Анджей Дуда потерял часть пальца. Президенту Польши потребовалась операция

      Между Крымом и Запорожской приостановили железнодорожные перевозки

      Стала известна цена килограмма красной икры ближе к Новому году

      Кандидат Трампа на пост генпрокурора заявлял о невозможности вернуть Крым Украине

      Ответы на школьный тест по математике возмутили пользователей сети

      В США заявили о необходимости приспособиться к непредсказуемости Трампа

      Боррель обратился к странам Евросоюза после победы Трампа на выборах

      Порошенко допустил прекращение западной помощи из-за одного шага Зеленского

      Нобелевский лауреат по экономике предрек хаос в США при Трампе

      Знаменитый музыкант позвал девушек на оргию и получил отказ из-за низкого роста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше