Команда Трампа начала составлять списки офицеров Пентагона на увольнение

Reuters: команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона на увольнение

Переходная команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть отправлены в отставку после инаугурации политика. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Так, в числе первых, кто может лишиться своей должности в скором времени, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Также ожидается, что будут уволены офицеры, связанные с бывшим председателем КНШ ВС США Марком Милли.

Как пишет агентство, от выполнения обязанностей будут отстранены «многие офицеры». При этом опрошенные агентством американские чиновники считают, что «крупная перестановка» маловероятна. Она не является необходимой и нарушила бы деятельность Пентагона, сказано в статье.

Ранее газета The New York Times написала, что американский спецпрокурор Джек Смит, который вел расследование двух уголовных дел против Дональда Трампа, заявил о намерении уйти в отставку.

В свою очередь, издание Business Insider писало, что Трамп, пользуясь полномочиями президента США, может «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что политик-демократ украинского происхождения Александр Виндман, который разоблачил в 2019 году разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, победил в гонке за место в Палате представителей Конгресса США от штата Вирджиния.