Разоблачивший скандальный разговор Трампа и Зеленского политик выиграл выборы в Конгресс

AP: раскрывший разговор Трампа с Зеленским демократ выиграл выборы в Конгресс

Политик-демократ украинского происхождения Александр Виндман, разоблачивший в 2019 году разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, победил в гонке за место в Палате представителей Конгресса США от штата Вирджиния. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«При вашей поддержке мы вместе добились того, что многие считали невозможным (...) Это свидетельство того, что иммигрант, приехавший в эту страну менее чем с 800 долларов в кармане, теперь стоит здесь как избранный конгрессмен Палаты представителей США», — отметил в своем заявлении Виндман.

Александр Виндман стал известен после того, как вместе с братом рассекретил подробности разговора Трампа с Зеленским, а также дал показания против республиканца по делу об импичменте в сентябре 2019 года. Он сообщил, что Трамп в ходе беседы заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена.

В феврале 2020 года Трамп уволил Виндмана с должности специалиста по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) со словами, что тот был «очень непослушным и неправильно сообщал содержание совершенных политиком звонков».