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00:00, 20 ноября 2024Мир

В США заявили о намерении продолжить передачу Киеву разведданных

Госдеп США: Вашингтон продолжит передавать Киеву разведданные
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pool / Reuters

Вашингтон продолжит передавать Киеву разведданные, необходимые для ведения боевых действий против России. О таком намерении заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга, опубликованного на YouTube-канале департамента.

«Делились ли США разведывательной информацией с Украиной? Абсолютно, мы это делали. Делились ли мы этой разведывательной информацией с Украиной, рассчитывая, что это улучшит ее действия на поле боя? Абсолютно. И мы продолжим заниматься этим», — сказал Миллер.

При этом представитель Госдепа отказался отвечать на вопрос, будут ли американские специалисты участвовать в пуске дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

Ранее президент США Джо Байден, Совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

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