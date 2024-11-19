Байден отказался подтверждать разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Белый дом не ответил на запросы о разрешении Украине наносить удары ATACMS

Президент США Джо Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России, пишет РИА Новости.

Как информирует пул журналистов Белого дома, Байден, который находится на саммите «Большой двадцатки», проигнорировал вопросы представителей СМИ о разрешении Киеву использовать дальнобойные системы вооружения для ударов по РФ. Помимо этого, Совет национальной безопасности, Пентагон и Госдеп по состоянию на 13:15 вторника по местному времени (21:15 мск) не ответили на запросы агентства с просьбой подтвердить информацию.

При этом накануне в Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут подтвердить выдачу подобного разрешения.

Ранее представитель Конгресса США Томас Месси заявил, что Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку разрешение ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое получили ВСУ, является антиконституционным актом войны.

Ранее Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.