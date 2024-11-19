Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:14, 19 ноября 2024Мир

Байден отказался подтверждать разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Белый дом не ответил на запросы о разрешении Украине наносить удары ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: IMAGO / Leco Viana / Global Look Press

Президент США Джо Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России, пишет РИА Новости.

Как информирует пул журналистов Белого дома, Байден, который находится на саммите «Большой двадцатки», проигнорировал вопросы представителей СМИ о разрешении Киеву использовать дальнобойные системы вооружения для ударов по РФ. Помимо этого, Совет национальной безопасности, Пентагон и Госдеп по состоянию на 13:15 вторника по местному времени (21:15 мск) не ответили на запросы агентства с просьбой подтвердить информацию.

При этом накануне в Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут подтвердить выдачу подобного разрешения.

Ранее представитель Конгресса США Томас Месси заявил, что Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку разрешение ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое получили ВСУ, является антиконституционным актом войны.

Ранее Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Пожарные ликвидировали возгорание на атакованном БПЛА предприятии в Воронежской области

      ПВО сбила еще пять беспилотников в Брянской области

      Кадыров передал 20 грузопассажирских автомобилей УАЗ для нужд СВО

      НХЛ рассказала о подготовке к празднованию по случаю обновления Овечкиным рекорда Гретцки

      Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      На Западе предрекли победу России в конфликте с Украиной

      На Украине предложили упразднить пост президента страны

      Набиуллина рассказала об исторической ситуации в российской экономике

      В российском городе улицу затопило фекалиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше