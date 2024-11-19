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22:04, 19 ноября 2024Мир

В Конгрессе США потребовали объявить Байдену импичмент из-за ударов ATACMS по России

Конгрессмен Месси: Байдену надо объявить импичмент после ударов ATACMS по России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку разрешение ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) — это антиконституционный акт войны. Об этом заявил представитель Конгресса США Томас Месси в социальной сети Х.

«Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он — просто лишенная воли марионетка глубинного государства», — написал конгрессмен.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность эскалацией отношений с Россией после ударов ATACMS по Брянской области. Там призвали к завершению украинского конфликта.

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