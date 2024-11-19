В Конгрессе США потребовали объявить Байдену импичмент из-за ударов ATACMS по России

Конгрессмен Месси: Байдену надо объявить импичмент после ударов ATACMS по России

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку разрешение ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) — это антиконституционный акт войны. Об этом заявил представитель Конгресса США Томас Месси в социальной сети Х.

«Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он — просто лишенная воли марионетка глубинного государства», — написал конгрессмен.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность эскалацией отношений с Россией после ударов ATACMS по Брянской области. Там призвали к завершению украинского конфликта.