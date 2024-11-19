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21:49, 19 ноября 2024Мир

В ООН прокомментировали удары ATACMS по Брянской области

В ООН выразили обеспокоенность после ударов ATACMS по Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i / www.imago-images.de / Global Look Press

В офисе генерального секретаря ООН на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по Брянской области выразили обеспокоенность эскалацией конфликта и призвали к его завершению. Об этом рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации», — отметил он.

Ранее Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

В свою очередь, военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев рассказал, что само по себе использование ATACMS для ударов вглубь территории России не будет поводом для ядерного ответа Москвы, пока Украина, США и их союзники не пересекут красную линию. Что именно должно произойти для того, чтобы эта красная линия была пересечена, пока сказать невозможно.

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