В России назвали красную линию для США после разрешения ВСУ бить ATACMS по РФ

Полетаев назвал красной линией действия США, которые будут вести к проигрышу РФ

Само по себе использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России не будет поводом для ядерного ответа Москвы, пока Украина, США и их союзники не пересекут красную линию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Наша действительно красная линия — это какие-то действия США, которые приведут к тому, что мы начнем проигрывать», — считает он.

Что именно должно произойти для того, чтобы эта красная линия была пересечена, пока сказать невозможно. Однако, подчеркнул Полетаев, Запад до последнего намерен не вовлекаться напрямую в украинский конфликт, поскольку последствия такого решения будут абсолютно непредсказуемы.

Ранее Минобороны России подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде РФ заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

19 ноября президент России Владимир Путин пописал указ, утверждающий новую ядерную доктрину. Одно из ее положений гласит, что применение дальнобойного неядерного вооружения против России, к которым относятся американские ATACMS, может расцениваться как акт агрессии и повод для ядерного ответа.