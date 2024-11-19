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19:30, 19 ноября 2024Россия

В России прокомментировали удар ATACMS фразой «пусть ждут ответа»

Депутат Колесник: американскими ракетами по нам нанесли удар — пусть ждут ответа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник прокомментировал удар дальнобойными ATACMS по Брянской области фразой «пусть ждут ответа». Своим мнением про атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ставки сделаны. Американскими ракетами по нам нанесли удар. Пусть ждут ответа. А какой он будет — это прерогатива Верховного главнокомандующего

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Колесник сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) признаны лучшими в мире. Он отметил, что пять из шести ракет, выпущенных по Брянской области, были уничтожены, а одна повреждена.

«Атака была отбита. Жертв и разрушений нет», — заключил депутат.

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Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области
Сегодня

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта в области, в результате чего возник пожар.

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS для удара вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома.

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