Депутат Колесник: американскими ракетами по нам нанесли удар — пусть ждут ответа

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник прокомментировал удар дальнобойными ATACMS по Брянской области фразой «пусть ждут ответа». Своим мнением про атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ставки сделаны. Американскими ракетами по нам нанесли удар. Пусть ждут ответа. А какой он будет — это прерогатива Верховного главнокомандующего Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Колесник сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) признаны лучшими в мире. Он отметил, что пять из шести ракет, выпущенных по Брянской области, были уничтожены, а одна повреждена.

«Атака была отбита. Жертв и разрушений нет», — заключил депутат.

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта в области, в результате чего возник пожар.

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS для удара вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома.