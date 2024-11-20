В Узбекистане переназначили действующего премьер-министра

В Узбекистане вновь назначили премьер-министра Арипова на должность

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана вновь назначали действующего премьер-министра Абдуллу Арипова на должность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

Политик находится в должности главы кабмина республики с 2016 года. Арипов перед назначением предоставил программу действий на свой следующий срок. Она касается исключительно внутренней политики.

Депутаты утвердили его тайным голосованием. Процедура является частью законодательства Узбекистана, когда победившая на выборах партия большинства обязана предоставить своего кандидата на пост премьер-министра.

27 октября на выборах в парламент Узбекистана победила правящая Либерально-демократическая партия получила большинство. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) движение подучило 42,7 процента голосов избирателей.