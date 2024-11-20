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17:18, 20 ноября 2024Россия

Военный рассказал о способах повысить безопасность Крымского моста

Военный эксперт Дандыкин: Крымский мост защитят дополнительными ПВО
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повышать безопасность Крымского моста, вероятно, будут с помощью размещения дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО), допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что существуют разные системы, предназначенные для противодействия разным типам оружия, в том числе западным ракетам.

«Думаю, речь идет об установке большего числа комплексов ПВО. Понятно, что противник пытается ударить не только по самым уязвимым местам, но и по символическим, значимым объектам. Таким как Крымский мост», — сказал военный эксперт.

Дандыкин уточнил, что есть большая разница в противодействии ракетам и, к примеру, беспилотникам — для борьбы с ними необходимы разные системы ПВО.

«Беспилотники сбивают, как правило, ПВО ближнего действия. Ракеты — дальнего, они летят с очень большой скоростью. А уже ПВО ближнего действия, типа "Панциря", могут их добивать. У каждой системы ПВО, среднего, ближнего, дальнего действия свои задачи. И у России есть все необходимые комплексы», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста. Также президент распорядился обеспечить безопасность иных объектов критической инфраструктуры.

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