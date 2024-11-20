Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи ОГЭ одной категорией школьников

Володин предложил обсудить необходимость сдачи ОГЭ поступающими в колледж

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ) одной категорией школьников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, нужно обсудить целесообразность проведения ОГЭ для девятиклассников, которые не планируют продолжать обучение в школе. «Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим», — сказал спикер Госдумы.

Вопрос был поднят в ходе обсуждения высокой нагрузки на школьников. Депутаты выразили обеспокоенность, что нагрузка на старшеклассников на 30 процентов превышает санитарно-эпидемиологические нормы. В свою очередь, Володин отметил, что эта проблема касается и учеников младших классов, которые «приходят изможденные домой». Он поручил комитету по просвещению обсудить данный вопрос с экспертами, учителями и представителями родительских комитетов.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Авторы инициативы предлагали дать одиннадцатиклассникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. В своем заключении комитет нижней палаты парламента по просвещению подчеркнул, что нынешний порядок проведения итоговой аттестации гарантирует единый подход к проверке знаний школьников и качества их подготовки в различных регионах России.