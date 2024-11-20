Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 20 ноября 2024Россия

Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи ОГЭ одной категорией школьников

Володин предложил обсудить необходимость сдачи ОГЭ поступающими в колледж
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ) одной категорией школьников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, нужно обсудить целесообразность проведения ОГЭ для девятиклассников, которые не планируют продолжать обучение в школе. «Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим», — сказал спикер Госдумы.

Вопрос был поднят в ходе обсуждения высокой нагрузки на школьников. Депутаты выразили обеспокоенность, что нагрузка на старшеклассников на 30 процентов превышает санитарно-эпидемиологические нормы. В свою очередь, Володин отметил, что эта проблема касается и учеников младших классов, которые «приходят изможденные домой». Он поручил комитету по просвещению обсудить данный вопрос с экспертами, учителями и представителями родительских комитетов.

Материалы по теме:
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024
Куда можно поступить без ЕГЭ. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
Куда можно поступить без ЕГЭ.В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса
28 марта 2024
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
10 июня 2024

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Авторы инициативы предлагали дать одиннадцатиклассникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. В своем заключении комитет нижней палаты парламента по просвещению подчеркнул, что нынешний порядок проведения итоговой аттестации гарантирует единый подход к проверке знаний школьников и качества их подготовки в различных регионах России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Ужин диких кабанов в ночном российском лесу попал в объектив фотоловушки

      В России одобрили закон об ответственности добровольцев СВО за порчу военного имущества

      В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги

      Раскрыта стоимость нашумевшего портфеля младшего сына Дональда Трампа

      США передадут Украине оружие на 275 миллионов долларов

      Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи ОГЭ одной категорией школьников

      Любовь Успенская добавила в райдер дочь

      Названа дата запуска ВСМ от Москвы до Петербурга

      Впервые определена форма отдельного фотона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше