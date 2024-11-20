Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 20 ноября 2024Россия

Володин рассказал о планах ввести новые ограничения для иноагентов

Володин заявил, что иноагенты не смогут зарабатывать за счет России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, после окончательного принятия документа «иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан». Законопроект изменяет порядок получения попавшими под иностранное влияние лицами выплат от их деятельности. Володин подчеркнул, что суммы таких вознаграждений могут достигать десятков миллионов рублей.

«Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда», — рассказал председатель Госдумы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сожгли более десятка деревень в Курской области и уничтожили сотни тысяч голов скота. Что об этом известно?

      «Князя Вандала Новгородского» запустили в серийное производство

      Московские школьники и студенты отправятся на самый недоступный континент Земли

      В российском городе разбираться с фекальным потопом в доме отправили водолаза

      В Совфеде раскрыли последствия ударов вглубь России для Запада

      Володин рассказал о планах ввести новые ограничения для иноагентов

      P.Diddy предъявили новые обвинения

      Цена биткоина обновила исторический максимум

      Фитнес-тренер раскрыла опасность онлайн-фитнеса

      В Харькове раздался взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше