Володин рассказал о планах ввести новые ограничения для иноагентов

Володин заявил, что иноагенты не смогут зарабатывать за счет России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, после окончательного принятия документа «иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан». Законопроект изменяет порядок получения попавшими под иностранное влияние лицами выплат от их деятельности. Володин подчеркнул, что суммы таких вознаграждений могут достигать десятков миллионов рублей.

«Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда», — рассказал председатель Госдумы.