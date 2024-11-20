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18:57, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Врачи ответили на вопрос о связи бородавок и жаб

Врач Гандельман рассказал, что бородавками нельзя заразиться от жаб
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cédric Le Bars / Unsplash

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, что бородавками нельзя заразиться от жаб. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В ответ на вопрос гостьи передачи о связи бородавок и жаб Гандельман заявил, что взаимодействие с жабами не приводит к появлению бородавок. «Нет, абсолютно, потому что бородавки — это вирусная инфекция», — объяснил кардиолог.

При этом, по словам специалиста, бородавками можно заразиться при взаимодействии с человеком, у которого они есть. Для защиты от бородавок медик рекомендовал делать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус заявили, что прививка от ВПЧ безопасна. Медики развеяли миф о том, что прививка вызывает бесплодие. По словам специалистов, вакцина способна защитить от нескольких видов онкологических заболеваний, в том числе от рака шейки матки у женщин и рака полового члена у мужчин.

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