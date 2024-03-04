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20:47, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли популярный миф о прививках

Врач Малышева заявила, что прививка от ВПЧ не вызывает бесплодие

Фото: Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) безопасна. Выпуск, в котором специалисты развеяли популярный миф о вакцине, доступен на сайте телеканала.

В рамках рубрики «Глупые вопросы» зрительница программы поинтересовалась, вызывает ли прививка от ВПЧ бесплодие. Малышева и Продеус раскрыли, что этой проблеме было посвящено научное исследование. По их словам, в нем участвовало более миллиона женщин, сделавших вакцину.

«Вакцина против ВПЧ (...) не вызывает бесплодие, а помогает женщинам рожать здоровых детей», — подчеркнула Малышева.

Врачи напомнили, что прививка от ВПЧ способна защитить от нескольких видов онкологических заболеваний, в том числе от рака шейки матки у женщин и рака полового члена у мужчин.

Ранее Продеус и Малышева развеяли другое популярное представление о вакцинах. По их словам, прививки не могут вызывать у детей аутизм.

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