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17:55, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Врачи с Первого канала развеяли популярные мифы о прививках

Иммунолог Продеус развеял миф о способности вакцин вызывать у детей аутизм

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале опровергли распространенные заблуждения, связанные с прививками. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева развеяла популярный миф о том, что вакцины снижают иммунитет. «Вакцины создают иммунитет», — подчеркнула она. Продеус, в свою очередь, уточнил, что прививки обучают клетки иммунитета к распознаванию и уничтожению вирусов.

Еще одним распространенным заблуждением он назвал утверждение, что вакцины способны вызывать у детей аутизм. «Этот миф был осознанно сделан нечестным человеком (речь идет о бывшем враче Эндрю Уэйкфилде — прим. «Ленты.ру»), который работал в Великобритании (...). Он опубликовал статью, в которой описал несколько случаев [заболевания детей аутизмом после вакцинации]. Через несколько лет было доказано, что это все было полное вранье», — рассказал Продеус.

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Также иммунолог призвал отказаться от мысли, что прививки не обеспечивают 100-процентную защиту организма от вирусов и поэтому лучше переболеть, чем пройти вакцинацию. По его словам, после прививки действительно можно заболеть, но в таком случае симптомы будут слабовыраженные. Продеус отметил, что вакцинация гарантированно защищает от тяжелого течения болезни и от смерти, в связи с чем прививки делать необходимо.

Кроме того, врачи сообщили, что прививаться сразу несколькими вакцинами можно. Также взрослым не нужно бояться водить на прививку детей в возрасте до одного года, заявил Продеус. Как объяснил специалист, из-за того, что у младенцев не сформирован иммунитет, без прививок они могут переносить болезни тяжелее, чем если бы им сделали прививки. Помимо этого, телеведущие напомнили, что вакцинацию нужно проходить не только детям, но и взрослым.

Ранее Продеус и Малышева перечислили привычки, которые разрушают иммунитет. В их числе врачи назвали пересаливание пищи и слишком частое использование смартфонов.

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Евгения Наумова
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