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09:25, 20 ноября 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ гражданин Германии Гайдук признался в диверсии в Калининграде

ФСБ: гражданин Германии Гайдук на допросе признался в диверсии по заданию Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала причастного к подрыву в Калининграде гражданина ФРГ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Задержанный в Калининграде гражданин Германии Николай Гайдук дал признательные показания по совершенной им диверсии на газораспределительной станции. Об этом он заявил на допросе в ФСБ, передает РИА Новости.

По его словам, он действовал по поручению украинской спецслужбы. Его завербовал в ноябре 2023 года в Гамбурге и курировал подполковник одесской полиции в отставке Александр Жоров.

Он на машине подопечного съездил в Калининград и оставил там в тайнике взрывчатку, которую позже забрал Гайдук и заложил на газораспределительной станции. В ночь на 22 марта произошла диверсия на газораспределительной станции. После тушения пожара, возникшего из-за взрыва, в трубе осталась дыра. Обнаруженные следы взрывчатки привели следователей к версии о теракте.

После случившегося Гайдук с Жоровым решили совершить вторую диверсию, но украинского агента задержали сотрудники ФСБ.

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