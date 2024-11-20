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08:48, 20 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала причастного к подрыву в Калининграде гражданина ФРГ

ФСБ задержала гражданина ФРГ Гайдука по делу о подрыве в Калининграде
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала гражданина ФРГ 57-летнего Николая Гайдука, причастного к подрыву в Калининграде и прибывшего для новой диверсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Установлено, что в марте 2024 года немец был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калиниградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили. Из машины изъяли жидкое взрывчатое вещество.

Задание на совершение подрыва и компоненты для самодельного взрывного устройства Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Александра Жорова. Возбуждено дело по статье о теракте и контрабанде взрывчатых веществ. Иностранца уже арестовали.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух жителей, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе.

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