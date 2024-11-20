Залужный оценил шансы выжить у обучающихся в Британии солдат ВСУ

Sun: Залужный заявил обучающимся солдатам ВСУ о небольших шансах выжить

Обучающиеся в Великобритании солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют небольшие шансы выжить на поле боя. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, пишет The Sun.

«Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — заявил экс-главком ВСУ.

Залужный посетил военную базу на востоке Англии, на которой проходят обучение украинские солдаты. Он оценил шансы бойцов ВСУ выжить как небольшие и призвал их сражаться любой ценой. Генерал также предложил солдатам «учиться не бояться смерти».

Ранее лейтенант ВСУ Юлия Микитенко в интервью Telegraph назвала проблему из-за потерь военных. По ее словам, в ВСУ некому использовать оружие, поставленное Западом.