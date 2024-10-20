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13:29, 20 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали проблему из-за потерь военных

Лейтенант ВСУ Микитенко: из-за потерь некому использовать оружие Запада

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) некому использовать оружие, поставленное Западом, из-за потерь среди военных. Такую проблему назвала лейтенант ВСУ Юлия Микитенко, передает Telegraph.

По ее словам, ВСУ выдали небольшое количество западного оружия. Украинские бойцы должны его применять так же, как в 2022 году, отметила лейтенант. Однако украинская армия не может этого делать, потому что многие военнослужащие не выжили, пропали без вести и были ранены, уточнила она.

Кроме того, Микитенко рассказала, что среди украинских военных упала мотивация участвовать в боевых действиях. Согласно ее оценке, ВСУ еще десять лет не смогут восстановить ресурсы до уровня 2022 года.

Ранее посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для Киева при урегулировании конфликта с Россией. Экс-главком ВСУ поставил безопасность выше темы принадлежности территорий.

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      Кристина Есикова
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