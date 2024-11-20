Зеленский признал невозможность захвата Крыма

Зеленский: Украина не сможет захватить Крым военным путем

Украина не сможет захватить Крым военным путем, у страны нет столько сил. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», — рассказал украинский лидер.

Он добавил, что Украина могла бы вернуть Крым дипломатическим путем.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По словам украинского президента, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ».