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12:26, 20 ноября 2024Россия

Жена бойца СВО лишилась выплат из-за причины смерти мужа

В Екатеринбурге жена бойца СВО лишилась выплат из-за причины смерти мужа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Екатеринбурге жена бойца специальной военной операции (СВО) лишилась части выплат из-за причины смерти мужа. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Мужчина отправился в зону боевых действий, чтобы рассчитаться с долгами. Когда его не стало, вдова не смогла получить субсидии от государства и региона. В военкомате это объяснили причиной смерти бойца: последствия острой сердечной недостаточности.

После смерти мужа у россиянки изъяли трехкомнатную квартиру, она вынуждена была переехать в однушку.

Поскольку смерть военнослужащего не была связана с ранением или увечьем, его родственники не могут претендовать на получение выплат в полном объеме, пояснил депутат Госдумы Максим Иванов.

Ранее в Тюмени другому участнику СВО, имеющему боевое ранение, отказали в получении выплаты. Свое решение чиновники обосновали тем, что мужчина сменил место регистрации, переехав в другой регион. Восстановить справедливость солдат смог только в суде.

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