Звезда «Блестящих» рассказала о дорогих подарках мужа

Звезда «Блестящих» Ольга Орлова рассказала о дорогих подарках мужа Валерия

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала о роскошных подарках супруга Валерия. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ответ на вопрос одного из подписчиков звезда «Блестящих» призналась, что не любит хвастаться дорогими презентами мужа. «Практически на все праздники муж дарит мне украшения или часы. Выставлять я это особо не люблю, поэтому показываю очень редко», — уточнила знаменитость.

В августе Орлова раскрыла диету для похудения. Так, ведущая рассказала, что исключила из рациона алкоголь и десерты.