Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:12, 20 ноября 2024Ценности

Звезда «Блестящих» рассказала о дорогих подарках мужа

Звезда «Блестящих» Ольга Орлова рассказала о дорогих подарках мужа Валерия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала о роскошных подарках супруга Валерия. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Материалы по теме:
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

В ответ на вопрос одного из подписчиков звезда «Блестящих» призналась, что не любит хвастаться дорогими презентами мужа. «Практически на все праздники муж дарит мне украшения или часы. Выставлять я это особо не люблю, поэтому показываю очень редко», — уточнила знаменитость.

В августе Орлова раскрыла диету для похудения. Так, ведущая рассказала, что исключила из рациона алкоголь и десерты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе узнали о готовности Путина поговорить с Трампом об Украине

      Силовики начали розыск двух напавших на россиянина с ножом иностранцев

      Москву предупредили о штормовой погоде

      Беспилотник влетел до двор, взорвался и ранил жителя российского региона

      Футболист сборной России рассказал о трате полумиллиона рублей в день

      Верховный суд России встал на сторону журналистов в споре с бывшим топ-менеджером ЦБ

      Раскрыт помогающий бороться с лишним весом хлеб

      Власти анонсировали траты бюджета России на индексацию пенсий

      В российском регионе задержали двух полицейских по подозрению во взятке

      В МИД России уличили Германию в сеянии хаоса в Европе из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше