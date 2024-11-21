44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом в пупке

Американская блогерша, телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах украшением. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-акаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 359 миллионов подписчиков.

44-летняя знаменитость продемонстрировала на размещенном снимке свое туловище. Так, инфлюэнсерша позировала в бежевом бюстгальтере, спортивных штанах с заниженной талией и розовом топе, который она приподняла, обнажив живот.

При этом на фото оказался виден пирсинг пупка с прозрачным белым камнем. Известно, что впервые Кардашьян сделала подобный прокол в 2006 году, однако впоследствии долгое время не носила в нем украшение.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян поделилась непристойными фото с роботом Tesla и смутила фанатов.