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12:15, 21 ноября 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности

Елена Летучая снялась в белом бикини и назвала любовь секретом стройности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость снялась, стоя в морской воде. Она позировала на размещенном кадре в белом бикини, включавшем в себя топ без косточек и трусы с заниженной талией.

При этом Летучая ответила на вопрос одного из подписчиков, рассказав о том, как поддерживает себя в форме. Так, ведущая заявила, что занимается спортом и следит питанием и состоянием здоровья, сдавая анализы раз в три месяца. Кроме того, она назвала одной из причин привлекательности чувство любви. «Любовь во всех ее проявлениях: к жизни, к мужу, к делу», — указала автор поста.

Ранее 46-летняя российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова показала откровенные фото из джакузи.

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