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20:06, 20 ноября 2024Ценности

46-летняя Анфиса Чехова показала откровенные фото из джакузи

46-летняя Анфиса Чехова показала фото с отдыха в купальнике с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @achekhova

Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова показала откровенные фото с отдыха в Египте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась, лежа в джакузи с пеной в слитном купальнике с разноцветным растительным узором и глубоким декольте, обнажавшим часть груди.

При этом ведущая зачесала влажные волосы назад и выбрала в качестве аксессуара солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Ранее в ноябре российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в кроп-топе во время отдыха на Мальдивах.

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