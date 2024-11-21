В Android появится быстрая настройка новых смартфонов

Google упростила процесс настройки нового Android-смартфона

Корпорация Google позволит переносить данные с одного смартфона на другой при первой настройке быстрее. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты рассказали, что функция Android Switch, необходимая для переноса данных между смартфонами, будет доступна для всех телефонов Android. Она позволит перенести чат, календари, контакты, настройки, файлы со старого устройства на новое. Также функция будет работать при переносе информации с iPhone на телефон Android. Android Switch будет доступна для всех пользователей в 2025 году.

Также в Google заявили, что смогли на 40 процентов ускорить передачу данных между устройствами. «Это экономит время для людей, которым нужно переносить большой объем данных с телефона на телефон», — заметили специалисты. В том числе удалось ускорить и упростить процесс переноса файлов с iPhone на Android-смартфон через провод.

Кроме того, в Google оставили возможность пользоваться новым смартфоном сразу и перенести настройки и файлы через Android Switch позже. «Когда будете готовы, просто перейдите в "Настройки", чтобы скопировать данные со старого устройства, или проверьте приложение в Google Play», — объяснили авторы. При переносе данных пользователи также смогут восстановить информацию из резервной копии, хранящейся в облачном сервисе.

В конце ноября корпорация Google анонсировала первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Финальная версия ОС должна выйти в середине 2025 года — на несколько месяцев раньше, чем Android 15.