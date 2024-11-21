Боррель призвал все страны ЕС выполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Боррель: решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху — обязательно для всего ЕС

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта является обязательным для всех стран-участниц Европейского союза (ЕС). Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте социальной сети Х.

«Я принимаю к сведению решение МУС по выдаче ордера на арест премьера Нетаньяху и министра обороны Галанта. Эти меры обязательны для всех государств-участников Римского статута, в число которых входят все страны Евросоюза», — отметил глава евродипломатии.

Ранее Боррель заявил, что решение выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта оправданы и не являются политически мотивированными. Он также призвал «уважать и исполнять» решение суда.

