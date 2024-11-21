Россияне вынуждены спускаться по подъезду обветшалого дома под зонтом

В Челябинске жильцы разваливающегося дома ходят по подъезду под зонтом

Жители Челябинска просят ускорить расселение обветшалого дома — здание разваливается на глазах. О ситуации пишет местное отделение организации «Народный фронт».

На состояние конструкций жалуются собственники четырехэтажки 1934 года постройки по улице Савина. По словам хозяев, степень износа составляет не меньше 70 процентов. Деревянные перекрытия накренились и провисли, кровля прохудилась, стены и потолки иссекают трещины. Из-за вечных протечек и сыплющейся штукатурки жильцы вынуждены спускаться по подъезду, держа над головой зонт. Инженерные коммуникации тоже пришли в негодность — подвал постоянно затоплен канализацией, и запах нечистот доходит до квартир. По дому расплодились тараканы и клопы.

Аварийный статус дома необходимо доказать, но на проведение экспертизы у собственников не хватает средств. Без этой процедуры расселять разрушающийся дом не будут. На помощь жильцам пришли активисты. Общественники направили обращение в прокуратуру и администрацию города.

Ранее капремонт в подмосковном Щелково обрушил на жильцов новые коммунальные проблемы. Спустя год после проведения работ в одной из квартир обвалился потолок. Перекрытия рискуют упасть и в других частях здания — под угрозой остаются еще восемь квартир.