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18:36, 20 ноября 2024Экономика

В квартире подмосковного города рухнул потолок после ремонта

В Щелково обвалился потолок в квартире после капремонта
Мария Черкасова

Фото: Shevchenko Andrey / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Щелково крыша здания вместе с потолком в квартире рухнула после капитального ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Обрушение произошло в многоквартирном доме № 43 на Центральной улице. Эксперты установили, что две балки обрушились в результате гниения древесины. В квартире остались еще две балки, которые также находятся на грани обрушения. Всего под угрозой оказались восемь квартир, рассказала жительница квартиры с обвалившимся потолком.

Известно, что капитальный ремонт кровли провели год назад. В администрации города сообщили, что управляющая компания починит потолок в течение месяца, а пострадавшим жильцам дадут временный кров из маневренного фонда.

Ранее в Ульяновске жители ветхого дома на Кольцевой улице пожаловались на покосившиеся стены и нашествие крыс. Жильцы дома опасаются обрушения, но власти не спешат с расселением дома, хотя независимая экспертиза признала его аварийным еще в 2013 году.

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