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17:00, 20 ноября 2024Экономика

В российском городе жители аварийного дома пожаловались на протечки и засилье крыс

В Ульяновске аварийный дом, страдающий от заливов, заполонили крысы и клопы
Виктория Клабукова

Фото: anatolypareev / Shutterstock / Fotodom

В Ульяновске жители ветхого дома жалуются на регулярные протечки и засилье крыс. Расселять здание власти не спешат, подчеркивают в местном отделении организации «Народный фронт».

В катастрофическом состоянии находится дом по улице Кольцевой. Стены испещрены трещинами, конструкции накренились и прогнулись. Жильцы опасаются, что в любой момент перекрытия могут не выдержать и обвалиться. Водопровод и канализация в здании также износились: из-за постоянных заливов в квартирах стоит запах сырости и разрастается плесень. Из затопленного подвала вверх по этажам устремились крысы и тараканы, вдобавок дом заполонили комары и клопы.

Аварийной постройку признали еще в 2013 году по результатам независимой экспертизы, однако власти с этим не согласны. Больше десяти лет они медлят с расселением, пока в доме проживает больше трех сотен собственников, 34 из которых — пенсионеры. К делу подключились активисты «Народного фронта». Общественники направили обращение в прокуратуру, губернатору и в агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что в аварийном доме в поселке Ново-Скуратово Тульской области не выдержали перекрытия. Конструкции давно прогнили, начались протечки. Под весом дождевой воды и снега в здании рухнул потолок. Пока власти медлят, собственники не могут попасть в квартиры.

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