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12:17, 19 ноября 2024Экономика

В российском регионе в аварийном доме рухнул потолок

В признанном аварийным в 2018 году доме в Тульской области рухнул потолок
Виктория Клабукова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В поселке Ново-Скуратово Тульской области в ветхом доме обрушился потолок. О ситуации пишет «Тульская служба новостей».

Здание было признано аварийным еще в 2018 году. Стены в доме осыпаются и покрыты плесенью, конструкции сгнили, а кровля проломлена и постоянно протекает. Осенних вызовов не выдержал потолок: под весом дождевой воды и снега перекрытия обвалились. Подъезд разваливается на глазах, собственники не могут попасть в квартиры. «Я зашла туда по стеклам и нажиге, а когда пошла к выходу — на меня начало сыпаться сверху»,— делится сельчанка.

На протяжении года местные жители писали обращения в разные инстанции. Единственные, кто оперативно среагировал на жалобы, — газовщики. Если бы они не отключили ресурс, последствия бы были еще хуже, уверены соседи. Надзорные органы беспокойство жильцов не уняли: прислали лишь «отписку» и напомнили, что в ноябре пройдет конкурс по отбору управляющей компании.

До этого на затянувшийся ремонт кровли пожаловались жители Новосибирска. Крышу их дома уже четыре месяца застилают спанбондом. Лоскуты разлетаются на ветру, сквозь них прямиком в квартиры сочится вода.

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